الهلال يواصل سحق منافسيه وديا









واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي سحق منافسيه في المباريات الودية، بعدما تغلب على نظيره بودافوكي المجري، الناشط في منافسات الدرجة الثانية، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم.





وافتتح الفرنسي بافتيمبي جوميز أهداف المباراة مبكرًا للهلال في الدقيقة 23 من زمن المباراة، قبل أن يدرك النادي المجري التعادل في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.





وخطف الهلال هدف الفوز في الدقيقة 88 من زمن المباراة، عن طريق عبدالله الحافظ، ليؤكد الهلال تفوقه وديًا للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما سحق سبيستال النمساوي بنتيجة 10/0، ورابيند النمساوي بنتيجة 11/0، في أول مباراتين على التوالي.





وبذلك يواصل النادي العاصمي استعداداته للموسم المقبل، خلال معسكره الخارجي المقام في النمسا، حيث ينتظر الزعيم السعودي العديد من المنافسات القوية في الفترة المقبلة بدوري أبطال آسيا والدوري السعودي للمحترفين.