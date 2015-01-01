خاص - مدرب الأهلي يكشف موقفه من التعديلات المنتظرة لـ"كاف" بخصوص نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

علق محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التعديلات المنتظر إقرارها من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بخوض نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية على مباراة واحدة وفي ملعب محايد.





وقال يوسف في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"أعتقد بأنه سيكون قرار منطقي للغاية وسيقلل من التلاعب في المباريات".





وأضاف "اتخاذ مثل هذا القرار سيقلل أيضا من استغلال النفوذ وسيمنح الفرصة للفرق لتحقيق اللقب دون تدخل من أحد".



