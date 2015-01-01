خاص - مدرب الأهلي يكشف موقفه من التعديلات المنتظرة لـ"كاف" بخصوص نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
الأربعاء 17/يوليه/2019 - 08:30 م
علي نبوي
Advertisements
Advertisements
علق محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التعديلات المنتظر إقرارها من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بخوض نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية على مباراة واحدة وفي ملعب محايد.
وقال يوسف في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"أعتقد بأنه سيكون قرار منطقي للغاية وسيقلل من التلاعب في المباريات".
وأضاف "اتخاذ مثل هذا القرار سيقلل أيضا من استغلال النفوذ وسيمنح الفرصة للفرق لتحقيق اللقب دون تدخل من أحد".
Advertisements
- العقوبات تنتظر الأهلي والزماك وسموحة حال منع "بي إن سبورت" من إذاعة مباريات إفريقيا
- رسميا .. الكاف يعتمد تعديلات مواعيد البطولات الأفريقية بدءا من 2019
- الاتحاد الإفريقي يخطر اتحاد الكرة بتعديل مواعيد البطولات الإفريقية للأندية
- الكاف يعلن موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
- عاجل.. 27 قناة تنقل مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا
- عاجل.. الكاف يعلن قرعة دوري أبطال إفريقيا 2019
- اليوم.. الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لجيما الأثيوبي
- اليوم.. "يوسف" يعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن لقاء جيما الإثيوبي
- اليوم.. الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة الداخلية