المجلس العسكري السوداني وتحالف المعارضة يتوصلان إلى اتفاق سياسي
الأربعاء 17/يوليه/2019 - 11:08 ص
ترجمة: دينا الشريف
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وقع المجلس العسكري الحاكم في السودان وتحالف معارضة اتفاقًا سياسيًا اليوم الاربعاء في اطار اتفاق لتقاسم السلطة يهدف الى دفع البلاد الى الديمقراطية.
وتم توقيع الاتفاقية في الخرطوم بحضور وسطاء أفارقة بعد ليلة من المحادثات للتخلص من بعض تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر.
ويهدف الاتفاق إلى تمهيد الطريق لعملية انتقال سياسي في السودان بعد أن أطاح القادة العسكريون بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل بعد أسابيع من الاحتجاجات ضده.
وقال إبراهيم الأمين، وهو زعيم في تحالف الحرية والتغيير المعارض بعد الاحتفال: "نريد وطنًا مستقرًا، لأننا عانينا كثيرًا".
وقال الوسيط الإثيوبي "محمود دير": "أن السودان بحاجة إلى التغلب على الفقر ودعا إلى أن يتم أخذ البلاد من قائمة الولايات الأمريكية التي تدعم الإرهاب".
ولا يزال الجانبان يعملان على إصدار إعلان دستوري، من المتوقع توقيعه يوم الجمعة.
وتم توقيع الاتفاقية في الخرطوم بحضور وسطاء أفارقة بعد ليلة من المحادثات للتخلص من بعض تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر.
ويهدف الاتفاق إلى تمهيد الطريق لعملية انتقال سياسي في السودان بعد أن أطاح القادة العسكريون بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل بعد أسابيع من الاحتجاجات ضده.
وقال إبراهيم الأمين، وهو زعيم في تحالف الحرية والتغيير المعارض بعد الاحتفال: "نريد وطنًا مستقرًا، لأننا عانينا كثيرًا".
وقال الوسيط الإثيوبي "محمود دير": "أن السودان بحاجة إلى التغلب على الفقر ودعا إلى أن يتم أخذ البلاد من قائمة الولايات الأمريكية التي تدعم الإرهاب".
ولا يزال الجانبان يعملان على إصدار إعلان دستوري، من المتوقع توقيعه يوم الجمعة.
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