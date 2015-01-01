ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مؤشر بورصة مسقط يصل لمستوى 3757.26 نقطة بالتعاملات الصباحية

الأربعاء 17/يوليه/2019 - 11:00 ص
مؤشر بورصة مسقط يصل لمستوى 3757.26 نقطة بالتعاملات الصباحية
بورصة مسقط
Advertisements
طباعة
نيفين سمير
 
Advertisements
تراجع مؤشر مسقط 30 بنسبة 0.01 بالمائة، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، عند مستوى 3757.26 نقطة، خاسراً 0.3 نقطة ،عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الثلاثاء.

وتأثر أداء البورصة مع تقدم سهم جلفار للهندسة للمقاولات القيادي على المتراجعين، في الساعة 10:45 صباحاً بتوقيت مسقط، بنسبة 1.3 بالمائة.


وانخفضت مؤشرات قطاعي الخدمات والمالي في تلك الأثناء، ليهبط الأول 0.04 بالمائة، بضغط سهم عُمان للاستثمارات المتراجع 1.12 بالمائة.

وتراجع المالي 0.02 بالمائة في ذلك التوقيت.

بينما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة 0.18 بالمائة، مع صعود الأنوار للسيراميك 4.3 بالمائة، وتجاهل تقدم جلفار للهندسة على المتراجعين.

وبلغ حجم التداولات في التعاملات الصباحية لسوق مسقط 730.88 ألف سهم، بتنفيذ 72.24 صفقة، بقيمة تداول 72.24 ألف ريال.
Advertisements
المزيد عن: للهند
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم