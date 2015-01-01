مؤشر بورصة مسقط يصل لمستوى 3757.26 نقطة بالتعاملات الصباحية

تراجع مؤشر مسقط 30 بنسبة 0.01 بالمائة، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، عند مستوى 3757.26 نقطة، خاسراً 0.3 نقطة ،عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الثلاثاء.





وتأثر أداء البورصة مع تقدم سهم جلفار للهندسة للمقاولات القيادي على المتراجعين، في الساعة 10:45 صباحاً بتوقيت مسقط، بنسبة 1.3 بالمائة.









وانخفضت مؤشرات قطاعي الخدمات والمالي في تلك الأثناء، ليهبط الأول 0.04 بالمائة، بضغط سهم عُمان للاستثمارات المتراجع 1.12 بالمائة.





وتراجع المالي 0.02 بالمائة في ذلك التوقيت.





بينما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة 0.18 بالمائة، مع صعود الأنوار للسيراميك 4.3 بالمائة، وتجاهل تقدم جلفار للهندسة على المتراجعين.





وبلغ حجم التداولات في التعاملات الصباحية لسوق مسقط 730.88 ألف سهم، بتنفيذ 72.24 صفقة، بقيمة تداول 72.24 ألف ريال.