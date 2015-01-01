خطوات استرجاع النسخة الاحتياطية من لاب توب ماك عند فقدانها، دون الحاجة لتنزيل برامج خارجية قد تضر بجهازك، بحسب موقع بيزنس إنسايدر:





وإليك الخطوات التي عليك القيام بها لاسترجاع هذه البيانات:

في البداية عليك تأكد من توصيل ملف النسخ الاحتياطى الخاص بـ Time Machine بجهاز الكمبيوتر الخاص بك وتشغيله.





1 قم بفتح "Migration Assistant" من أدوات Finder الخاص بك.





3. حدد خيار الاستعادة من جهازك أو من النسخة الاحتياطية، عندما يسأل كيف تريد نقل معلوماتك.





4. قم بتحديد النسخة الاحتياطية Time Machine الخاصة بك واضغط على"متابعة".





5. اختر المعلومات التى تريد نقلها، مثل التطبيقات والملفات الأخرى، ثم اضغط"متابعة" مرة أخرى.





ويجب مراعاة أنه إذا كان قرص النسخ الاحتياطي مشفرًا ، فقد يتعين عليك أيضًا إدخال كلمة المرور الخاصة بك - وقد يتعين عليك أيضًا الاختيار من بين العديد من إصدارات النسخ الاحتياطي المختلفة، والتي يتم تنظيمها حسب التاريخ الوقت لمساعدتك فى اختيار الإصدار الأحدث إذا كان هذا هو ما تريد.