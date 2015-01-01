باكستان تعتقل مدبر هجمات "مومباي"
الأربعاء 17/يوليه/2019 - 10:59 ص
ترجمة: دينا الشريف
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قال متحدث باسم رئيس وزراء البنجاب ان السلطات الباكستانية اعتقلت اليوم الاربعاء "حافظ سعيد المدبر" المزعوم لهجوم متشدد استمر أربعة أيام على مدينة مومباي الهندية عام 2008 بتهمة تمويل الإرهاب.
وجاءت هذه الخطوة قبل أيام من زيارة لوزير الخارجية عمران خان لواشنطن، الذي تعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد الجماعات المتشددة العاملة في باكستان.
وسعيد، الذي وصفته الولايات المتحدة بأنه إرهابي، هو مؤسس جماعة عسكر طيبة، وهي جماعة مسلحة، ومتشددة ألقت الولايات المتحدة والهند باللوم عليها في هجمات مومباي، التي أودت بحياة أكثر من 160 شخصًا.
وقد نفى أي تورط وقال إن شبكته التي تضم 300 مدرسة، ومستشفى، ودار نشر، وخدمات إسعاف ليس لها أي صلة بالجماعات المسلحة.
وقال متحدث باسم حاكم البنجاب شهباز جيل إن سعيد اعتقل بالقرب من بلدة جوجرانوالا بوسط باكستان.
وقال المتحدث: "التهمة الرئيسية هي أنه يجمع الأموال عن الجماعات المحظورة، وهذا غير قانوني".
وعرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى إدانة سعيد لهجمات مومباي.
وجاءت هذه الخطوة قبل أيام من زيارة لوزير الخارجية عمران خان لواشنطن، الذي تعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد الجماعات المتشددة العاملة في باكستان.
وسعيد، الذي وصفته الولايات المتحدة بأنه إرهابي، هو مؤسس جماعة عسكر طيبة، وهي جماعة مسلحة، ومتشددة ألقت الولايات المتحدة والهند باللوم عليها في هجمات مومباي، التي أودت بحياة أكثر من 160 شخصًا.
وقد نفى أي تورط وقال إن شبكته التي تضم 300 مدرسة، ومستشفى، ودار نشر، وخدمات إسعاف ليس لها أي صلة بالجماعات المسلحة.
وقال متحدث باسم حاكم البنجاب شهباز جيل إن سعيد اعتقل بالقرب من بلدة جوجرانوالا بوسط باكستان.
وقال المتحدث: "التهمة الرئيسية هي أنه يجمع الأموال عن الجماعات المحظورة، وهذا غير قانوني".
وعرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى إدانة سعيد لهجمات مومباي.
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