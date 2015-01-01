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باريس سان جيرمان يتجاهل عرضًا جديدًا من برشلونة

الأربعاء 17/يوليه/2019 - 10:55 ص
باريس سان جيرمان يتجاهل عرضًا جديدًا من برشلونة
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تجاهلت إدارة فريق باريس سان جيرمان ، عرضًا جديدًا من نظيرتها في برشلونة ، وذلك حول ملف رغبة البلوجرانا في استعادة خدمات النجم البرازيلي  نيمار جونيور داسيلفا ، من العاصمة الفرنسية ، خلال الميركاتو الصيفي الجاري . 



وقدم برشلونة عرضًا لباريس سان جيرمان يشمل إثنين من اللاعبين (كوتينهو وراكيتيتش) ، بالإضافة إلى 40 مليون يورو مقابل نيمار.


ورفض باريس هذا العرض لأنه لا يقبل هذا الاقتراح لأنها تفضل الحصول على المزيد من المال نقدًا ، بدلاً من تقديم اللاعبين ، وهو ما تدركه برشلونة وتحاول اخفائه .





    

  
  

      
     

    

	
				




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