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بالإنفوجراف.. مصر تحقق نمواً اقتصادياً يضعها بالمركز الثالث عالمياً

الأربعاء 17/يوليه/2019 - 10:55 ص
بالإنفوجراف.. مصر تحقق نمواً اقتصادياً يضعها بالمركز الثالث عالمياً
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محمد المسلمي
 
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نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على احتلال مصر المرتبة الثالثة بقائمة مجلة "الإيكونومست" الدورية للنمو الاقتصادي حول العالم، وذلك خلال الربع الأول من عام 2019، حيث حققت مصر طفرة في معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى 5,6%، في حين تأتي الصين في المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6,4%، تليها الهند في المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5,8%.


وجاء في الإنفوجراف, أن مجلة "الإيكونومست" قد وضعت الفلبين في المرتبة الرابعة بمعدل نمو اقتصادي يقدر بنحو 5,6%، ثم إندونيسيا بمعدل نمو يقدر بنحو 5,1%, تليها بولندا في المرتبة السادسة بمعدل نمو يقدر بنحو 4,7%.


وفي السياق ذاته, رصد الإنفوجراف, الدول التي قد شهدت تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي (انكماش اقتصادي), وذلك على النحو التالي: إيطاليا والتي سجلت تراجعاً في معدلات نموها بنحو 0,1%، تليها تركيا بنحو 2,6%، وأخيراً الأرجنتين بنحو 5,8%.

بالإنفوجراف.. مصر تحقق نمواً اقتصادياً يضعها بالمركز الثالث عالمياً
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