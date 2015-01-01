أداء متباين لمؤشرات البورصة في بداية التعاملات الصباحية
الأربعاء 17/يوليه/2019 - 10:51 ص
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تباين بأداء المؤشرات والذى جاء مع شراء مؤسسي إنتقائي علي بعض القياديات و عدم تنفيذ عز الدخيلة حتي الأن .
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 13719 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2023 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 16843 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 532 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1376 نقطة.
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