انقلاب حراري خلال الـ72 ساعة القادمة بالمملكة
الأربعاء 17/يوليه/2019 - 10:49 ص
الفجر السعودي
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توقع خبير الأرصاد حسن كراني، أن تشهد المملكة حالة من الانقلاب الحراري خلال الـ72 ساعة قادمة، تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة إلى 4 درجات.
وقال عبر حسابه في “تويتر”: نهاية 72 ساعة القادمة يبدأ الانقلاب الحراري على أجوائنا مؤديًا إلى ارتفاع حراري 3-4 مئوية.. وعظمى ما بين 45-48 في الظل.. تتخطى 50 تحت الشمس.
وأضاف: يصاحبه نشاط سطحي للرياح على معظم المناطق بطقس مغبر. وتابع: يتكون تشكيل سحابي على مرتفعات الجزء الأوسط والجنوبي للقطاع الغربي مع خلايا ممطرة.
وقال عبر حسابه في “تويتر”: نهاية 72 ساعة القادمة يبدأ الانقلاب الحراري على أجوائنا مؤديًا إلى ارتفاع حراري 3-4 مئوية.. وعظمى ما بين 45-48 في الظل.. تتخطى 50 تحت الشمس.
وأضاف: يصاحبه نشاط سطحي للرياح على معظم المناطق بطقس مغبر. وتابع: يتكون تشكيل سحابي على مرتفعات الجزء الأوسط والجنوبي للقطاع الغربي مع خلايا ممطرة.
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