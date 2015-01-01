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انقلاب حراري خلال الـ72 ساعة القادمة بالمملكة

الأربعاء 17/يوليه/2019 - 10:49 ص
انقلاب حراري خلال الـ72 ساعة القادمة بالمملكة
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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توقع خبير الأرصاد حسن كراني، أن تشهد المملكة حالة من الانقلاب الحراري خلال الـ72 ساعة قادمة، تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة إلى 4 درجات.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: نهاية 72 ساعة القادمة يبدأ الانقلاب الحراري على أجوائنا مؤديًا إلى ارتفاع حراري 3-4 مئوية.. وعظمى ما بين 45-48 في الظل.. تتخطى 50 تحت الشمس.

وأضاف: يصاحبه نشاط سطحي للرياح على معظم المناطق بطقس مغبر. وتابع: يتكون تشكيل سحابي على مرتفعات الجزء الأوسط والجنوبي للقطاع الغربي مع خلايا ممطرة.
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