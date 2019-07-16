ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

القادسية يوجه إنذارا شديد اللهجة لنادي النصر

الثلاثاء 16/يوليه/2019 - 11:02 م
القادسية يوجه إنذارا شديد اللهجة لنادي النصر
عبدالرحمن العبيد
Advertisements
طباعة
حسن شحاتة
 
Advertisements

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن إعطاء نادي القادسية مهلة أخيرة لنظيره النصر السعودي، من أجل تسديد الأخير لمستحقات لاعبه المتأخرة.

 

وكان نادي النصر قد حصل على خدمات عبدالرحمن العبيد، قادمًا من صفوف القادسية، في الموسم الماضي، ويتبقى لنادي القادسية مبلغ 8 ملايين ريال قيمة باقي مستحقات الصفقة.

 

وتسعى إدارة نادي القادسية لحل الأمر وديًا مع إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، من أجل تسديد مستحقات اللاعب بدلاً من تصعيد الأمر إلى الجهات المختصة.

Advertisements
المزيد عن: عبدالرحمن العبيد صفوان السويكت رياضة النصر القادسية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم