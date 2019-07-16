القادسية يوجه إنذارا شديد اللهجة لنادي النصر

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن إعطاء نادي القادسية مهلة أخيرة لنظيره النصر السعودي، من أجل تسديد الأخير لمستحقات لاعبه المتأخرة.

وكان نادي النصر قد حصل على خدمات عبدالرحمن العبيد، قادمًا من صفوف القادسية، في الموسم الماضي، ويتبقى لنادي القادسية مبلغ 8 ملايين ريال قيمة باقي مستحقات الصفقة.

وتسعى إدارة نادي القادسية لحل الأمر وديًا مع إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، من أجل تسديد مستحقات اللاعب بدلاً من تصعيد الأمر إلى الجهات المختصة.