بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الغد

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، حيث يسود طقس حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على القاهرة وجنوب البلاد.



