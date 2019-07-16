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بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الغد

الثلاثاء 16/يوليه/2019 - 11:03 م
بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الغد
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أمنية فوزي
 
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، حيث يسود طقس حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على القاهرة وجنوب البلاد.

وأضاف "البيان"، أن غدًا يبدأ الانخفاض غربًا ويكون معتدل ليلًا على كافة الأنحاء، موضحًا أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة شرقًا، كما تنشط على البحر المتوسط.
بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الغد
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