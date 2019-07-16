لحظة بدء الخسوف الجزئي للقمر في سماء المملكة (فيديو)

وثق مقطع فيديو، لحظة بدء الخسوف الجزئي للقمر في سماء المملكة.

كما أظهرت صورًا حية مرحلة خسوف شبه الظل تم التقاطها من موقع رصد الخسوف التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالقرية الشمسية بالعيينة.



