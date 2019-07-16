محافظة الجيزة تستجيب لأهالي الدقي.. وتقوم بتقليم وتهذيب الأشجار‎

استجابت محافظة الجيزة لعدد من شكاوي المواطنين بحي الدقي، والذين يتضررون فيها من استياءهم من حجم الأشجار الموجودة بالشوارع الرئيسية والفرعية، والذى أدى في الآونة الاخيرة لانتشار ظاهرة سقوط الاشجار بكثرة علي سيارات المواطنين والمارة مما يعرض حياتهم للخطر إضافة إلى امتداد أفرع الاشجار لداخل شرفات الكثير من الوحدات السكنية بالعقارات مما يسبب ضيق للمواطنين.





وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه حفاظا علي حياة المواطنين والممتلكات الخاصه والعامة وخوفا من سقوط بعض الأشجار التي بدأت جذورها في الجفاف مما يعرضها للسقوط، فقد تم وضع خطة تطوير شاملة لإعادة تأهيل وتهذيب الأـشجار الموجودة بالشوارع الرئيسية والفرعية بحى الدقي.





ولفت إلى أنه جارى تقليم الأفرع الضعيفة والمصابة لإحداث توازن في حجم الشجرة وذلك لا عطاء لمسة جمالية للشارع وبإشراف كامل من الهيئة العامة للنظافة والتجميل وحي الدقي.





وأكد أن ناتج التقليم للاشجار من اخشاب وافرع يتم جمعها وايداعها بمخازن هيئة النظافة والتجميل لطرحها فى مزايده علنية لبيع الاخشاب والاستفاده منها.





وأشار إلى أن الاعمال تنفذ من خلال مهندسين متخصصين فى تلك الاعمال للحفاظ على الاشجار، والتأكد من نمو فروعها مجدداً بالشكل السليم.





وقال اللواء خالد المجايرى رئيس حى الدقى، بانه ورد العديد من شكاوي المواطنين والتي يعبرون فيها من استياءهم من حجم الاشجار ودخول افرعها الي بعض الشقق السكنية مما ادي الي انتشار القوارض والحشرات الزاحفة والاتربة وعرضه الى اندلاع الحرائق بها.



