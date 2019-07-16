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أول تعليق من دي ليخت بعد انضمامه إلى يوفنتوس

الثلاثاء 16/يوليه/2019 - 10:37 م
أول تعليق من دي ليخت بعد انضمامه إلى يوفنتوس
دي ليخت
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علي نبوي
 
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عبر الهولندي ماتياس دي ليخت عن سعادته الكبيرة عقب وصوله إلى تورينو للانضمام بشكل رسمي إلى فريق يوفنتوس.

وقال دي ليخت في أول تصريح له عقب وصوله مطار تورينو :"مرحباً بيانكونيري، أنا ماتياس وسعيد جداً أن أكون هُنا ".

ومن المنتظر أن يوقع دي ليخت على عقد مع يوفنتوس مدته ٥ مواسم حيث ستكلف الصفقة خزينة النادي الإيطالي ٧٥ مليون يورو، فيما سيحصل اللاعب على ١٢ مليون يورو راتبا سنويا.

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