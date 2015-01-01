إعادة إحياء مهرجان "السياحة والتسوق" نوفمبر المقبل

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن غرفة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ستعيد إحياء مهرجان السياحة والتسوق في نوفمبر المقبل لدعم التجارة الداخلية من خلال السياحة خارج موسم السياحة الشاطئية.





وأضاف الوكيل، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الأورومتوسطي للسياحة الذى ينظمه اتحاد غرف البحر الأبيض الاسكامي بالإسكندرية لأول مرة، أن عودة مهرجان السياحة والتسوق يأتي في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي فى مشروعات التعاون عبر الحدود حيث تم تصميم برامج مستحدثة إقليمية فى سياحة الآثار الإسلامية وسياحة التذوق والسياحة الزراعية، وغيرها من البرامج الجديدة.





ونوه أحمد الوكيل، على أن برنامج الاتحاد الأوروبى الجديد ابسوميد الذى نتعاون فيه يهدف لجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات السلعية والخدمية وخلق فرص عمل من خلال تعاون الغرف ومنظمات الأعمال.





ولفت إلى أن مؤتمر اليوم يركز على تكامل شطرى البحر الأبيض والترويج الإلكترونى، والسياحة الخضراء وسياحة البخوت واستحداث المزيد من البرامج المشتركة إلى جانب عرض الآليات التمويلية المتاحة لقطاع السياحة.





وأضاف أن البحر الأبيض هو المقصد السياحى الأول فى العالم، الذى يأتى إليه أكثر من ثلث السياحة العالمية وإيراداتها، ومن المتوقع بحلول عام 2020 أن يجذب أكثر من 420 مليون سائح.





وذكر الوكيل، أن مصر بدأت تستعيد نصيبها من سياحة المتوسط، مشيرا إلى أنه خلال الماضي بلغ عدد السائحين نحو 11.5 مليون سائح، كما زادت حصيلة السياحة خلال التسعة أشهر الماضية بنسبة 30%.





وتوقع الوكيل، زيادة معدلات نمو السياحة خلال الفترة المقبلة مع افتتاح المتحف الجديد، وتفعيل الموانئ السياحية الجديدة فى الإسكندرية وبورسعيد، وخطوط الشارتر الجديدة إلى كافة مطارات مصر، والحملة الترويجية التى تقوم بها مصر فى الأسواق الرئيسية، وأهمها الاتحاد الأوروبى، الذى يعد المصدر الرئيسي لأكثر من نصف السياحة الوافدة واستثماراتها.