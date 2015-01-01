بعد انتشار تطبيق "faceapp ".. هاني النظر يقدم روشتة للحفاظ على البشرة من الشيخوخة

انتشر بين رواد التواصل الاجتماعي تطبيق faceapp الذي يستطيع أن يحول شكل الأشخاص إلى عمرهم فى سن الشيخوخة بعد ظهور علامات العجز عليهم، من خلال رسم تجاعيد الوش، والأعين المغلقة وغيرها من ملامح العجز التى تظهر على الإنسان بعد تقدم العمر، لذا استطاع هذا التطبيق فى ساعات ظهوره الأولى أن يحصل على ردود أفعال واسعة من جميع رواد السوشيال ميديا، وقد فوجئ البعض بتغيرات جوهرية فى أشكالهم، بينما رأى البعض الآخر فروقات بسيطة، جعلتهم يظهرون كآبائهم وأجدادهم. من جانبه قدم الدكتور هاني الناظر، بعض المعلومات التي يمكن من خلالها الحفاظ علي البشرة وتؤخر هذه التغيرات وتقلل التجاعيد ومظاهر الشيخوخة، وهي كالتالي: أولا نشرب كل يوم ثلاثة لتر مياه موزعة علي اليوم كله. ثانيا: نأكل يوميا طبق سلاطة خضراء يحتوي علي الجزر والفلفل الألوان والجرجير والطماطم والخيار. ثالثا: عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال الفترة من ١٠ صباحا وحتي ٤ عصرا ويمكن استخدام الشمسية أو الكاب للحماية او كريمات الوقاية من الشمس . رابعا: البعد عن التدخين بكل أنواعه. خامسا: أفضل أنواع الصابون للبشرة هو صابون الجلسرين . سادسا: وأخيرا القناعة والرضا بما في أيدينا والسعي في الخير وحب الناس والبعد عن الحقد والغل والكراهية.



