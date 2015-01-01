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"الأعلى للثقافة": الحاصلون على جوائز الدولة ذو قيمة وقامة ولا نختلف عليهم

السبت 13/يوليه/2019 - 07:47 م
الأعلى للثقافة: الحاصلون على جوائز الدولة ذو قيمة وقامة ولا نختلف عليهم
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داليا الحسين
 
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قال هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إنه وارد وجود مجاملات في بعض جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية والنيل، مشيرا إلى أن معايير الجائزة هي الفاصلة في تلك الحالة.

وأضاف "عزمي" في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أنه في حالة وجود حالتين متشابهتين اللجان تقوم بالتصويت لاختيار الأفضل بينهما، مشيرًا إلى أن هناك جهات قائمة على الترشيح ذات ثقل علمي.

ونوه الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إلى أن الحاصلين على تلك الجوائز من الدولة ذات قيمة وقامة ولا نختلف عليهم.
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