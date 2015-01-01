نشأت الديهي: ما يحدث في مصر من إصلاحات معجزة بكل المقاييس

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن ما يحدث في مصر من إصلاحات هيكلية اقتصادية وتعليمية هي معجزة بكل المقاييس.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أنه يشعر بالفخر لأنه يعيش في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن مصر تشهد الآن تحول اقتصادي كلي شامل من اقتصاد كان عنوانه الفساد والمحسوبية للالتزام والدقة.





ووجه "الديهي"، التحية لكل مواطن على أرض مصر ساهم بتحمله لفاتورة الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن مصر الآن تُصلح ما أخطأ فيه السابقون.



