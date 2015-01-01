لوكاس مورا: فضلت توتنهام على اليونايتد.. ولا أريد العودة لباريس
السبت 13/يوليه/2019 - 07:41 م
عمر عبدالعزيز
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أكد النجم البرازيلي لوكاس مورا، لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أنه فضل الانتقال الى توتنهام بدلا عن مانشستر يونايتد في يناير 2018.
وقال مورا في تصريحات صحفية: "تلقيت عرض من مانشستر يونايتد، لا أعلم ما إذا كان هذا طلب من جوزيه مورينهو ام لا ولكنني لم أفكر قط بالانتقال لغير توتنهام وقتها".
وواصل: "الهاجس كان هو الانتقال بطريقة الاعاره ولم اكن أريد ذلك. لأنني اريد مغادرة باريس وقتها. الاشهر الاخيره مع باريس كانت صعبها وكنت لا أريد العوده لباريس".
واختتم: "أردت الخروج بالانتقال الكامل كنت افكر في خطوة جديدة. وهذا كان عرض توتنهام لذلك اخترت توتنهام".
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