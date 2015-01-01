لوكاس مورا: فضلت توتنهام على اليونايتد.. ولا أريد العودة لباريس

أكد النجم البرازيلي لوكاس مورا، لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أنه فضل الانتقال الى توتنهام بدلا عن مانشستر يونايتد في يناير 2018.





وقال مورا في تصريحات صحفية: "تلقيت عرض من مانشستر يونايتد، لا أعلم ما إذا كان هذا طلب من جوزيه مورينهو ام لا ولكنني لم أفكر قط بالانتقال لغير توتنهام وقتها".





وواصل: "الهاجس كان هو الانتقال بطريقة الاعاره ولم اكن أريد ذلك. لأنني اريد مغادرة باريس وقتها. الاشهر الاخيره مع باريس كانت صعبها وكنت لا أريد العوده لباريس".



