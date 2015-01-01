الديهي عن إنشاء وزارة للسعادة: "بلاش فزلكة"

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استنكر الإعلامي نشأت الديهي، ادعاء بعض المسئولين عن توجه الحكومة المصرية بإنشاء وزارة للسعادة خلال الفترة المقبلة.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن الحكومة نفت هذا الأمر جملة وتفصيلا.



وأوضح "الديهي"، أن مصر بحاجة لوزارة لـ"الصبر"، حتى يتحمل المصريين فترة البناء والإصلاحات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.



وتابع "الديهي": "سعادة إيه ياعم الحج، دولة لسه بتبني وبتحاول، عندها بلاوي وأمراض، الرئيس عبد الفتاح السيسي بيسابق الزمن عشان يصلح، وتقولي وزارة سعادة".



وطالب "الديهي"، المسئولين المصريين أن يضبطوا إيقاع تصريحاتهم، قائلا: "اللي قال وزارة سعادة خانه التعليق، أرجوكم بلاش فزلكة".