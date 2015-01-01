ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نبيل فقير يقترب من الإنتقال للدوري الإسباني

السبت 13/يوليه/2019 - 07:37 م
نبيل فقير يقترب من الإنتقال للدوري الإسباني
Advertisements
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
كشفت تقارير صحفية فرنسية، أم النجم الدولي الفرنسي نبيل فقير، لاعب أولمبيك ليون الفرنسي، يقترب من الرحيل خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

الجدير بالذكر انه يتبقى موسم واحد في عقد فقير مع ليون، ومن ثم فإنه يقترب بشدة من الإنتقال إلى الدوري الإسباني في الأيام القادمة.

وقال موقع "لو باريزيان" أن نبيل فقير هدف ليفربول سابقا قريب للغاية من الإنتقال إلى ريال بيتيس الإسباني، مقابل 30 مليون يورو.

ويبدو أن تعاقد ريال بيتيس مع فقير، سيكون بهد تعويض رحيل النجم الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو المحتمل لتوتنهام هوتسبير هذا الصيف.
Advertisements
المزيد عن: نبيل فقير ليون لو سيلسو ريال بيتيس توتنهام
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم