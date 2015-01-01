نبيل فقير يقترب من الإنتقال للدوري الإسباني
السبت 13/يوليه/2019 - 07:37 م
عمر عبدالعزيز
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كشفت تقارير صحفية فرنسية، أم النجم الدولي الفرنسي نبيل فقير، لاعب أولمبيك ليون الفرنسي، يقترب من الرحيل خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.
الجدير بالذكر انه يتبقى موسم واحد في عقد فقير مع ليون، ومن ثم فإنه يقترب بشدة من الإنتقال إلى الدوري الإسباني في الأيام القادمة.
وقال موقع "لو باريزيان" أن نبيل فقير هدف ليفربول سابقا قريب للغاية من الإنتقال إلى ريال بيتيس الإسباني، مقابل 30 مليون يورو.
ويبدو أن تعاقد ريال بيتيس مع فقير، سيكون بهد تعويض رحيل النجم الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو المحتمل لتوتنهام هوتسبير هذا الصيف.
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