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عاجل.. شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية هاتفيا (الأسماء)

السبت 13/يوليه/2019 - 06:45 م
عاجل.. شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية هاتفيا (الأسماء)
شيخ الأزهر - أرشيفية
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أجرى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، اتصالات هاتفية بالطلاب أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية من الشعب المختلفة (شعبة إسلامية، علمي، أدبي)، هنأهم فيها بنجاحهم وتفوقهم، متمنيًا لهم ولجميع طلاب الأزهر مزيدًا من التقدم والنجاح.

وحرص فضيلته على الاتصال بالطلاب خلال وجوده في ألمانيا لتلقي العلاج، وتهنئة الطلاب الأوائل ومشاركتهم الفرحة بتميزهم، وأشاد فضيلته بتفوق هؤلاء الطلاب وما بذلوه من جهد حتى يصلوا لهذا المستوى، كما حرص فضيلته على التواصل مع أولياء أمور الطلاب وشكرهم على ما قدموه لأبنائهم من جهد ودعم ودعاء وطمأنينة، مؤكدًا فضيلته أن الأسرة هي سر التفوق والنجاح لكل طالب.

وأوصى شيخ الأزهر أوائل الثانوية الأزهرية بأن يواصلوا التميز والتفوق ولا يتوقفوا عن الاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا، وبر الوالدين، ومرافقة أهل العلم ومجالسة العلماء، والابتعاد عن رفاق السوء والمحبطين، وأن يدرك الطالب أن دراسته في الجامعة تمثل مرحلة القراءة وكسب العلم والثقافة، والبعد عن تضييع الوقت فيما لا ينفع.

من جانبهم، عبر الطلاب الأوائل عن سعادتهم باتصال فضيلة الإمام الأكبر وإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، واعدين فضيلته بأن يواصلوا النجاح والتفوق، وأن هذا الاتصال يمثل دفعة معنوية قوية لكل طالب بأن يجد ويجتهد في تحصيل العلم النافع.

عاجل.. شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية هاتفيا (الأسماء)
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