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السفارة المصرية في النرويج تُقيم احتفالاً بمناسبة ثورة ٢٣ يوليو

السبت 13/يوليه/2019 - 06:36 م
السفارة المصرية في النرويج تُقيم احتفالاً بمناسبة ثورة ٢٣ يوليو
أرشيفية
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أقامت السفيرة المصرية لدى النرويج، الدكتورة ماهي حسن عبد اللطيف، حفلا بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة، بحضور سكرتير عام وزارة الخارجية النرويجية مُمثلاً للحكومة النرويجية، وبمُشاركة كبار مسئولي وزارة الخارجية والسفراء المعتمدين لدى النرويج وأعضاء السلك الدبلوماسي، فضلا عن رموز الجالية المصرية بالنرويج.

وألقت سفيرة مصر كلمةً أشادت فيها بما تم إنجازه من نجاحاتٍ على صعيد العلاقات الثنائية المصرية النرويجية في المجالات السياسية والاقتصادية.

وأبرزت ماهي عبد اللطيف ما تبذله الحكومة المصرية من جهودٍ على طريق الإصلاح السياسي والاقتصادي بمصر، وهو ما حظى بإشادة المؤسسات الدولية، مؤكدة على استعادة مصر لمكانتها وتأثيرها على المستويين الإقليمي والدولي.

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