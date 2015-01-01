حجز الحكم على قيادات الجماعة الإرهابية بـ"اقتحام الحدود" لـ10 أغسطس

حجزت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع المحاكم بطره، إعادة محاكمة عدد من قيادات جماعة الإخوان المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية " لجلسة 10 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.





صدر القرار الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بسكرتارية حمدي الشناوي.





ومن جدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.



