15 حقيقة مثيرة عن نصف نهائي أمم إفريقيا 2019

تقام غدًا الأحد، مباريات الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا 2019، حيث يلتقي منتخب تونس مع نظيره السنغالي في تمام السادسة مساءًا على استاد الدفاع الجوي، ويواجه المنتخب الجزائري نظيره منتخب نيجيريا في تمام التاسعة مساءًا على استاد القاهرة الدولي.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير 15 حقيقة ومعلومة عن نصف نهائي أمم إفريقيا:-

- الأكثر تتويجًا :

منتخب نيجيريا الأكثر تتويجًا بلقب أمم إفريقيا من منتخبات نصف نهائي (كان 2019)، وحصد اللقب 3 مرات، بينما توج منتخبي الجزائر وتونس بـ"لقب وحيد" لكل منهما، ولم يتوج منتخب السنغال باللقب إطلاقًا.

- تفوق نيجيري:

منتخب نيجيريا الأكثر مشاركة في نصف نهائي أمم إفريقيا من المنتخبات الأربعة المتأهلة بالنسخة الحالية للبطولة، ويشارك في هذا الدور للمرة الـ14 في تاريخه، فيما يشارك المنتخب الجزائري للمرة السابعة، بينما هذه المشاركة الخامسة لتونس، والرابعة للسنغال في هذا الدور.

كما أن المنتخب النيجيري أكثر المنتخبات الأربعة تأهلًا للنهائي بـ 7 مرات وحصد اللقب 3 مرات، بينما تأهل منتخب الجزائر "مرتين" وحصد اللقب مرة، وتونس "مرتين" وحصد اللقب مرة، بينما تأهل منتخب السنغال للنهائي مرة وحيدة.

- منتخبان "بدون هزائم":

الجزائر وتونس المنتخبان الوحيدان من منتخبات الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا اللذان لم يخسرا حتي الآن أي مباراة في النسخة الحالية من البطولة القارية.

- رقم عربي مميز:

منتخبان عربيان (الجزائر وتونس) يشاركان في نصف نهائي أمم إفريقيا للمرة الأولي منذ 9 سنوات، وتحديدًا منذ نسخة 2010 عندما شارك (الجزائر ومصر)، وتوج الفراعنة بلقب البطولة.

- عودة بعد غياب:

يشارك منتخبي تونس والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا بعد غياب سنوات طويلة، حيث يظهر المنتخب التونسي في المربع الذهبي للمرة الأولي منذ 15 عامًا وتحديدًا منذ نسخة 2004، وهي المرة الخامسة في تاريخه.

بينما يشارك أسود التيرانجا في هذا الدور لأول مرة منذ 13 عامًا وتحديدًا منذ نسخة 2006، وهي المرة الرابعة في تاريخه.

- عقدة تونسية:

لم يحقق المنتخب التونسي أي إنتصار على منافسه في نصف النهائي منتخب السنغال في بطولة أمم إفريقيا منذ 15 عامًا، وتحديدًا منذ فوزه على أسود التيرانجا بهدف دون مقابل في دور الثمانية لنسخة عام 2004 التي توج بلقبها.

- ذكرى سيئة:

السنغال ونيجيريا فقط من المنتخبات الأربعة سبق وشارك في نصف نهائي أمم إفريقيا على أرض مصر وذلك خلال نسخة عام 2006، ولم يتأهل الثنائي للنهائي، حيث خسر الأول أمام منتخب مصر 2-1، بينما خسر الثاني أمام كوت ديفوار 1-0.

- هيمنة فرنسية:

الدوري الفرنسي الأكثر تمثيلًا في نصف نهائي أمم إفريقيا بـ 22 لاعبًا، يليه الإنجليزي والتونسي بـ11 لاعبًا، بينما يمثل الدوري المصري لاعب وحيد هو التونسي "فرجاني ساسي" لاعب الزمالك.

- أجنبي 2 - 2 وطني:

يتساوي عدد المدربين الأجانب والوطنيين في نصف نهائي أمم إفريقيا، حيث يعتمد المنتخبين السنغالي والجزائري على مدربين محليين هما (أليو سيسيه - جمال بلماضي) على الترتيب، بينما يقود تونس المدرب الفرنسي (آلان جيريس)، ويقود نيجيريا المدرب الألماني (جيرنو روهر).

- قوة هجومية ودفاعية:

منتخب الجزائر الأقوي هجوميًا ودفاعيًا في منتخبات بطولة إمم إفريقيا بشكل عام، وبين منتخبات نصف النهائي بشكل خاص، حيث سجل 10 أهداف حتي الآن، واستقبلت شباكه هدفًا وحيدًا.

- جيريس الأكثر خبرة:

يشارك 3 مدربين في الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا للمرة الأولي هم، جيرنو روهر (نيجيريا)، أليو سيسيه (السنغال)، جمال بلماضي (الجزائر)، بينما آلان جيريس مدرب تونس الأكثر خبرة حيث سبق وشارك في هذا الدور مع منتخب مالي عام 2012 لكنه خسر أمام كوت ديفوار 1/0.

- المدرب الأعلي أجرًا:

يعتبر جمال بلماضي المدرب الأعلي أجرًا بين مدربي المنتخبات الأربعة في نصف نهائي أمم إفريقيا، ويحصل على 55 ألف يورو، يليه الألماني جيرنو روهر مدرب نيجيريا بـ 49 ألف و700 يورو، ثم آلان جيريس مدرب تونس بـ 25 ألف يورو، وأخيرًا أليو سيسيه مدرب السنغال بـ 23 ألف يورو.

- بشرة خير لنيجيريا:

تواجد منتخب نيجيريا في الدور نصف النهائي مع منتخب الجزائر 5 مرات سابقة، نجح في العبور للمباراة النهائية 4 مرات، وحصد اللقب مرة وحيدة، بينما فشل في تخطي "المربع الذهبي" في نسخة 2010.

- آخر مشاركة:

حصد منتخبي تونس ونيجيريا لقب أمم إفريقيا في آخر ظهور لهما في نصف النهائي عامي 2004، 2013 على الترتيب، بينما احتل منتخبي السنغال والجزائر المركز الرابع في آخر مشاركة لهما بهذا الدور عامي 2006، 2010 على الترتيب.

- القيمة التسويقية:

يعتبر منتخب السنغال الأعلي في القيمة التسويقية بالنسبة لمنتخبات نصف نهائي "الكان" بـ385.30 مليون يورو، يليه المنتخب الجزائري بـ 197.90 مليون يورو، ثم منتخب نيجيريا بـ 192.10 مليون يورو، وأخيرًا منتخب تونس بـ 71.25 مليون يورو.