عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن رواتب يوليو

يبدأ العاملون فى الجهاز الادارى بالدولة بصرف مرتب شهر يوليو، غدًا الأحد، بحسب كتاب دوري صادر عن وزارة المالية بصرف المرتبات والأجور للعاملين بالدولة "بالزيادات والعلاوات التي تقررت" بما فيها المحول منها على البنوك الخاصة،وكذلك النفقات في الشهور الأربعة القادمة لمدة خمسة أيام عمل خلال المواعيد الآتية:





- صرف مرتبات شهر يوليو الجاري بدءا من الأحد 14 يوليو.





- صرف مرتبات شهر أغسطس بدءا من الخميس اليوم الثامن من نفس الشهر.





- صرف مرتبات سبتمبر بدءا من الأحد 15 سبتمبر 2019.





- صرف مرتبات أكتوبر بدءا من الأحد 20 أكتوبر 2019.





وكانت وزارة المالية تبدأ في صرف المرتبات للعاملين بالدولة في يوم 24 من كل شهر، وحتى يوم 28 من نفس الشهر.





ومن المنتظر أن يحصل العاملون بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بدءا من مرتب يوليو الجاري بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها، كما يحصل العاملون بالجهاز من غير الخاضعين على علاوة خاصة بنسبة 10% بحد أدنى أيضا 75 جنيها.





وأقر البرلمان يوم الاثنين الماضي مشروع قانون بشأن صرف العلاوتين الدورية والخاصة لموظفي الجهاز الإداري، وذلك لصرفها مع أول راتب شهري في السنة المالية الجديدة.





كما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في 30 مارس الماضي عن صرف علاوة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بقيمة مقطوعة 150 جنيهًا، اعتبارا من شهر يوليو الجاري.