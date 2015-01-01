الأقصر تستعد لموسم الحج بتنظيم ندوات توعية للحجاج
السبت 13/يوليه/2019 - 03:21 م
طاهر الحساني
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تستعد سلطات محافظة الأقصر، لتوديع 1844 شخصًا للأراضي المقدسة، وذلك لأداء فريضة الحج للعام الهجري 1440.
وأوضح محمود فاروق، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالأقصر، أنه تم تقديم عدد من الدورات المكثفة للمشرفين على الرحلات والفائزين بقرعه الحج، على مستوى المحافظة، لإرشادهم وتوجيههم لاستخدام الوسائل التي يجب اتباعها، إضافة للإجابة عن أسئلتهم المتعلقة بالحج.
ومن المقرر أن تبدأ أولى رحلات سفر حجاج الجمعيات الأهلية، إلى الأراضي المقدسة من مطار الأقصر الدولي، في الأول من أغسطس المقبل.
وأشار فاروق، إلى أنه تم تنظيم ندوة توعوية للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية، بالتنسيق مع المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، بديون عام محافظة الأقصر، بحضور المحافظ المستشار مصطفى ألهم، واللواء الدكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد بالمحافظة.
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