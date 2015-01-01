محمد نور: الأمن هو العمود الفقري لعودة السياحة مرة أخرى إلى سابق عهدها
السبت 13/يوليه/2019 - 03:17 م
هدى عبدالرازق
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قال اللواء محمد نور، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الإجراءات التي إتخذتها الدولة الفترة الماضية ساهمت في قرارات دول عديدة برفع حظر السفر إلى مصر.
وأشار "نور"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إلى أن عائد السياحة قبل 2011 كان يتخطى 14 مليار دولار، مؤكدًا أن الأمن هو العمود الفقري لعودة السياحة لسابق عهدها، لافتا إلى أن عقد مصر مؤتمرات ومنتديات عالمية يؤكد حجم الأمن والأمان في مصر.
وأضاف أن احتواء مصر لكل مشجعي الدول الأفريقية خلال بطولة "الكان 2019" رسالة للعالم بمدى الأمن بمصر، حيث لم تقع حادثة واحدة.
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