مقتل صحفية كندية جراء هجوم فندق في الصومال

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ذكرت شبكة سي بي سي نيوز، أن هودان نلايه، وهي صحفية صومالية - كندية، كانت من بين عشرة أشخاص قتلوا في هجوم فندقي في مدينة كيسمايو الساحلية الصومالية يوم الجمعة.



وتوفيت نالية وزوجها فريد جامع سليمان بعد أن اقتحم مسلحون فندق أساسي في كيسمايو، وأعلن متمردو حركة الشباب الصومالية المسؤولية عن الهجوم.



ووُلدت نالية في الصومال وهاجرت عائلتها إلى كندا عام 1984 عندما كانت في السابعة من عمرها، قضت معظم حياتها في كندا وطورت حياتها المهنية كصحفية.



وبدأت شركة إنتاج الفيديو الخاصة بها على شبكة الإنترنت والمعروفة باسم "Integration TV"، والتي وفرت المحتوى للمشاهدين الصوماليين في كندا وحول العالم.



وقال وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي أحمد حسين إن نالاية قدمت إسهامات لا تقدر بثمن للمجتمع الصومالي الكندي.



وأضاف الوزير "عملها، لا سيما في مساعدة النساء والشباب، عزز العلاقات بين الجالية الصومالية الكندية والصومال، حيث يواصل تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار، نحزن على خسارتها بعمق، وكل الآخرين قتلوا في هجوم كيسمايو".

