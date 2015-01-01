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السيسي: الشعب المصري بطل الخمس سنوات الماضية.. ومصر أمانة في رقبتنا كلنا

السبت 13/يوليه/2019 - 01:39 م
السيسي: الشعب المصري بطل الخمس سنوات الماضية.. ومصر أمانة في رقبتنا كلنا
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هدى عبدالرازق
 
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عرضت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مقطع فيديو يرصد تفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكلية الحربية فجر اليوم.

وقال الرئيس السيسي، خلال الزيارة طلاب الكلية الحربية، إنه يتابع شخصيًا كافة الجهود والتدريبات التي يقوم بها طلاب الكلية، والمناهج الموجودة بالكلية، معربًا عن سعادته بطلاب الكلية ومستواهم، معقبا: "سعيد بيكم".

وأشار إلى أن الأمور في مصر تسير بشكل جيد في كل المجالات، مضيفا أن البطل في هذا التحسن هو الشعب المصري، موجهًا تحية احترام وتقدير إلى المصريين، حيث أن المصريين ضربوا مثل عظيم على مدار الخمس سنوات الماضية.

وأضاف أن مصر مستمرة في تنفيذ برامجها الاقتصادية والتي تهدف لوضع مصر في المكانة التي تليق بها، موجها رسالة إلى الأجهزة المسئولة عن أمن مصر، قائلا: "مصر أمانة في رقابتنا كلنا".
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