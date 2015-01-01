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وضع القائمات الأولية للنّاخبين برئاسية 2019 على ذمّة العموم

السبت 13/يوليه/2019 - 12:27 م
وضع القائمات الأولية للنّاخبين برئاسية 2019 على ذمّة العموم
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مروى الجلاصي
 
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وضعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ذمة العموم بداية من أمس الجمعة 12 جويلية 2019 الى غاية غد الاحد 14 جويلية 2019، القائمات الاولية للناخبين الخاصة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2019، بمقرات الادارات الفرعية للانتخابات والمعتمديات والبعثات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن تقديم مطالب الإعتراض بداية من يوم الاثنين 15 جويلية الى غاية يوم الاربعاء 17 جويلية 2019، داخل الجمهورية بمقرات الإدارة الفرعية للانتخابات اثناء توقيت العمل.

وبالنسبة للخارج، يمكن تقديم مطالب الاعتراض مباشرة بمقرات الهيئات الفرعية بالخارج، او عن طريق البريد الالكتروني.
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