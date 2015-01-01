رئيس المترو يتفقد عددا من محطات الخط الأول لمتابعة سير العمل

تفقد المهندس علي الفضالي، رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، عددا من المحطات بالخط الأول وهي (الشهداء - جمال عبدالناصر - السادات - سعد زغلول).





وجاءت هذه الجولة، للوقوف على سير العمل ورفع معدلات الأداء للعاملين بالمحطات، والاطمئنان على إزالة كافة الملاحظات التي تم اكتشافها بالجولات السابقة.





واستهل "الفضالي" و"صبرة"، جولتهما بتفقد أرصفة المحطات في الاتجاهين مشددين على الحفاظ على نظافة الأرصفة بشكل دائم كما قاما بمتابعة وحساب زمن التقاطر بين القطارات، للاطمئنان على سلامة التشغيل بالخط الأول وانتظام حركة القطارات.





كما تفقدا الصالة الرئيسية بالمحطات وأجهزة XRAY للكشف على المعادن والمفرقعات والبوابات الإلكترونية لدخول وخروج الركاب والمتواجدة على جميع مداخل ومخارج المحطات والتأكد من سلامة تشغيلها بالكامل، وكذلك تم تفقد جميع مكاتب صرف التذاكر ومتابعة إيراد الماكينات والتشديد على ضرورة توفير الفكة اللازمة وسهولة عملية الصرف للقضاء على التكدس أمام منافذ صرف التذاكر بالمحطات بالإضافة إلى التأكيد على حسن معاملة الركاب وتذليل أى عائق يقع أمام أحد الركاب.





وشملت الجولة تفقد مكاتب ناظر المحطة ومتابعة الشاشات الخاصة بكاميرات المراقبة والتأكد من تغطيتها للمحطة بالكامل من أرصفة والممرات والصالات ومكاتب التشغيل وغرف التكييف وممرات التهوية ودخول غرف المحولات الكهربائية والهوايات وغرف شبكات الإتصالات مؤكدين على أن هذه الزيارة لن تكون الأخيرة.



