مقتل 3 أشخاص في اندلاع حريق بالهند

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أعلن مسؤولون انه قتل ثلاثة عمال اليوم السبت عندما اندلع حريق في مصنع للمطاط في منطقة صناعية في العاصمة الهندية.



وأوضح ديف دوت من مكتب إطفاء الحريق في نيودلهي انه حارب 34 من رجال الإطفاء النار لمدة أربع ساعات في منطقة جيلميل الصناعية بالمدينة.



وأكد مسؤولو الشرطة ورجال الإطفاء مقتل ثلاثة أشخاص، لكنهم لم يستطيعوا تحديد سبب الحريق.



الحرائق شائعة في الهند، حيث غالبًا ما يتم انتهاك قوانين البناء وقواعد السلامة من قِبل البنائين والمقيمين.

