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معهد محاماة القاهرة الكبرى يستكمل اختبارات ختام الدورة الثانية

السبت 13/يوليه/2019 - 12:22 م
معهد محاماة القاهرة الكبرى يستكمل اختبارات ختام الدورة الثانية
نقابة المحامين
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منى صموئيل
 
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يعقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم السبت، اختبارات ختام الدورة الثانية لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال القاهرة، والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة، وحلوان، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة، إن الاختبارات ستبدأ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، حيث سيتم عقد اختبار محامي شمال القاهرة على مرحلتين، الأولى من الساعة ١٢ ظهرا للمحاميات فقط، والثانية من الساعة الواحدة والنصف لمحامي شمال القاهرة فقط.

وتابع أنه يعقد اختباران من الساعة الثالثة إلى الرابعة عصرا لمحامي حلوان جميعا، ومن الرابعة والنصف لمحامي جنوب القاهرة جميعا، وأخيرا من ٦ إلى ٧ مساء لمحامي القاهرة الجديدة جميعا.

وأكد صالح أن لكل دائرة امتحانا مختلفا عن امتحان الدائرة الأخرى، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

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