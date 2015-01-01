بحرية الاحتلال تعتقل اثنين من الصيادين الفلسطينيين وتدمر قاربهم قبالة ساحل غزة
السبت 13/يوليه/2019 - 12:19 م
ترجمة: دينا الشريف
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اعتقلت البحرية الإسرائيلية صباح السبت اثنين من الصيادين الفلسطينيين وألحقت أضرارًا بسيارتهم في جنوب قطاع غزة، وفقًا لوكالة "فلسطين الآن".
وذكرت الوكالة أن نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش قال: "أن العدو طارد الصيادين على مسافة 6 أميال إلى الجنوب من القطاع، وأطلق عليهم الرصاص مباشرة".
وأوضح أن الصيادين هما محمد وأحمد وائل بردويل، موضحا أن الاعتقال وقع على مسافة 6 أميال قبالة ساحل غزة، دون معرفة مصير الصيادين.
وذكرت الوكالة أن نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش قال: "أن العدو طارد الصيادين على مسافة 6 أميال إلى الجنوب من القطاع، وأطلق عليهم الرصاص مباشرة".
وأوضح أن الصيادين هما محمد وأحمد وائل بردويل، موضحا أن الاعتقال وقع على مسافة 6 أميال قبالة ساحل غزة، دون معرفة مصير الصيادين.
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