متظاهروا هونج كونج يستهدفون تجار الصين
السبت 13/يوليه/2019 - 12:15 م
ترجمة منار طارق
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خرج آلاف الأشخاص في هونج كونج في مسيرة ضد تجار بر الصين الرئيسي فيما أصبح صيفًا من الاضطرابات في الأراضي الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
مرت مسيرة اليوم السبت، أمام الصيدليات ومتاجر مستحضرات التجميل المغلقة مؤقتًا، والتي تحظى بشعبية لدى السياح والتجار الصينيين الذين يعيدون البضائع للبيع في البر الرئيسي.
و قد خرجت مظاهرات ضخمة في الشهر الماضي ضد اقتراح لتغيير قوانين تسليم المجرمين مما اوقظ حركات أخرى في المدينة. الاحتجاجات لها دافع مشترك، وهو ان حكومة هونج كونج لا تعالج مخاوف المواطنين.
وقد تعهدت الرئيسة التنفيذية، كاري لام، بالاستماع إلى الناس، لكن يطالبها العديد من المحتجين بالاستقالة.
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