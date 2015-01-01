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"العامة للكتاب": من حق المواطن التقدم ببلاغ ضد سرقة الأفكار الواردة بأي كتاب

السبت 13/يوليه/2019 - 10:58 ص
العامة للكتاب: من حق المواطن التقدم ببلاغ ضد سرقة الأفكار الواردة بأي كتاب
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هدى عبدالرازق
 
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طالب هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، بتعديل قانون الملكية الفكرية لتكون شرطة المصنفات الفنية قادرة على تنفيذ القانون.

وقال الحاج علي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "ten"، إن أي مواطن من حقه التقدم ببلاغ ضد سرقة الأفكار الواردة بأي كتاب ما دام مر على نشره 50 عاما.

وأشار رئيس الهيئة العامة للكتاب، إلى أن مباحث المصنفات الفنية تتخذ اللازم فور التقدم ببلاغ إليها، ثم يأتي دور وزارة الثقافة وهنا تراجعها الشرطة للتأكد من صحة البلاغ ثم يصدر العقاب بعدها.
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