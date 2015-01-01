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على طريقة أديل.. جينفر جارنر تنشر صورة من فترة مراهقتها للمرة الأولى

السبت 13/يوليه/2019 - 10:50 ص
على طريقة أديل.. جينفر جارنر تنشر صورة من فترة مراهقتها للمرة الأولى
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أحمد جمال أحمد
 
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واجهت النجمة جينفر جارنر، موجة من السخرية من متابعيها على حسابها الخاص على موقع انستجرام، بعد نشرها لصورة لها وهي في سن الـ 21، ومشابهة لغلاف ألبوم أديل الـ 21 في الإطلالة الخارجية.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن جينفر أرادت الاثبات لمتابعيها بطريقة ساخرة انها كانت تستحق النجاح الذي وصلت له منذ هذه المرحلة من العمر.

ودللت على ذلك بالمقارنة المضحكة بينها وبين صورة غلاف ألبوم أديل، في إشارة غير مباشرة منها أن نجاحها كان شبيها لأديل.
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