باكستان تمدد الحظر الجوي على الرحلات الجوية الهندية للمرة الخامسة



وقد أغلقت باكستان مجالها الجوي بالكامل في 26 فبراير، بعد أن قصفت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الهندية معسكر تدريب إرهابيًا على جيش محمد في بالاكوت في أعقاب هجوم بولواما الإرهابي في كشمير.



وفتحت بعد ذلك في مارس جزئيًا مجالها الجوي ولكنها أبقت الحظر على الرحلات الجوية الهندية.



وقالت هيئة الطيران المدني في كاليفورنيا "سيتم إغلاق المجال الجوي الباكستاني حتى 26 يوليو على طول حدودها الشرقية مع الهند. سيبقى مجال بانجور الجوي مفتوحًا للرحلات الجوية العابرة من الجانب الغربي لأن طيران الهند كانت تستخدم هذا المجال الجوي بالفعل".



صرح مسئول بالوكالة لوكالة الأنباء الهندية (PTI) بأن الحكومة الباكستانية ستراجع ما إذا كانت ستفتح مجالها للرحلات الجوية الهندية أم لا في 26 يوليو.



وأضاف: "مع ذلك، فإن هذه القضية ثنائية ولن يتم إحراز أي تقدم حتى تقرر كل من إسلام أباد ونيودلهي الأمر بشكل متبادل".

في الشهر الماضي، منحت باكستان تصريحًا خاصًا لرحلة رئيس الوزراء ناريندرا مودي VVIP لاستخدام مجالها الجوي في رحلته الرسمية لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك، عاصمة قرغيزستان.



عانت صناعة الطيران في الهند من خسائر فادحة بسبب حظر المجال الجوي من قبل باكستان.



وقال وزير الطيران الباكستاني شاروخ نصرت: "لقد طلبت منا الحكومة الهندية فتح المجال الجوي. وطالبنا الهند أولًا يجب أن تسحب طائراتها المقاتلة".



وأضاف: "أن باكستان مستعدة لفتح مجالها الجوي شريطة أن تتراجع الهند".





أعلنت هيئة الطيران المدني بالبلاد للمرة الخامسة، تمديد حظرها الجوي على طول حدودها الشرقية مع الهند حتى 26 يوليو.