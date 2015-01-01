اشتعال النار في طائرة تجسس أمريكية
السبت 13/يوليه/2019 - 10:49 ص
وكالات
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أفادت معلومات نشرت على شبكة الإنترنت باشتعال النار في طائرة التجسس العسكرية الأمريكية "إي-3 سينتري".
وشب الحريق حينما حلقت الطائرة في سماء
إحدى الولايات الأمريكية. واضطرت الطائرة إلى الهبوط. وتبين من صورة نشرت على مواقع
التواصل الاجتماعي أن طاقم الطائرة المكون من خمسة أشخاص غادرها بعد هبوطها.
ولا توجد معلومات مؤكدة حتى الآن عن مدى
الدمار الذي أصاب الطائرة. ووفق معلومات غير مؤكدة اشتعلت النار في مكان وجود الرادار
على متن الطائرة.
وحسب معلومات "أفيابرو" شوهدت
هذه الطائرة قرب سوريا قبل أسابيع.
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