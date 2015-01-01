أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت في أسواق الإسماعيلية

رصدت بوابة الفجر، اليوم السبت، 2019- 7 - 13، أسعار الخضروات والفاكهة، في أسواق وشوادر ومنافذ محافظة الإسماعيلية، حيث وصل سعر البرتقال البلدي بين 2 إلي 3 جنيهات، والبرتقال "أبو سرة" بين 4 إلى 5 جنيهات، والجوافة 8 جنيهات، والمشمش 7 جنيها، والعنب 6 جنيهات، والخوخ من 5 الي 7 جنيهات للكيلو، والجريب فروت ما بين 4 و6 جنيهات، والموز 7 جنيهات للكيلو.





وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 15 إلى 20 جنيهًا، والليمون البلدي بين 28 إلى 30 جنيه، والليمون أضاليا بين 10 إلى 15 جنيهات، والرمان بين 5 إلى 8 جنيهات، وبطيخ من 10 إلى 15 كيلو جنيه للواحدة، والرمان من 4 إلى 8 جنيهات.





وشهدت أسعار الخضروات استقرارًا في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو البطاطس من 4 الي 6 جنيهات، والبسلة الخضراء من 8 الي 10 جنيهات للكيلو، والطماطم ما بين 3 إلى 5 جنيهات، والبصل 3 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 8 جنيهات، والبامية 15 جنيها.



