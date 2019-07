ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الفيلم الجديد الذي سيجمع بين النجمين، ستدور أحداثه في إطار رعب أكشن، وسيكون بعنوان Kate.

واشتهر النجم وودي هارليسون بدوره في فيلم now you see me، كما اشتهرت ماري إليزابيث بدورها بالجزء الرابع من سلسلة أفلام Die Hard للنجم بروس ويليس.