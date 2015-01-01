رئيس إندونيسيا يلتقي منافسه بعد الانتخابات المثيرة للخلاف

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التقى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ومنافسه المهزوم في الانتخابات برابو سوبيانتو اليوم السبت للمرة الأولى منذ استطلاع أبريل المثير للانقسامات في مترو الأنفاق الذي تم افتتاحه مؤخرًا في العاصمة، مما يشير إلى تهدئة التوترات السياسية في ثالث أكبر ديمقراطية في العالم.



في مشهد مشوق، عانق الرئيس جوكو ويدودو والجنرال السابق في القوات الخاصة برابو سوبيانتو في محطة مترو الأنفاق الجديدة في جاكرتا وجلسوا معًا في رحلة قصيرة بالقطار.



وكان سوبيانتو قد رفض قبول نتيجة الانتخابات وهدد بانتفاضة "سلطة الشعب"، وزعم حدوث تزوير واسع النطاق ومنهجي، لكن رفضت المحكمة العليا في البلاد الطعن القانوني في الشهر الماضي، مما يعكس ضعف الأدلة. وقد توفي تسعة أشخاص في أعمال شغب في جاكرتا في مايو بعد صدور النتائج الرسمية، بعد فوز ويدودو بنسبة 55.5 ٪ من الأصوات.



و صرح ويدودو، أول رئيس إندونيسي من خارج نخبة جاكرتا، انه يجب على الإندونيسيين أن يتحدوا بعد الحملة الانتخابية المريرة، مشيرا الي ان "المنافسة العالمية والمنافسة بين الدول تزداد صعوبة، لذلك نحن بحاجة إلى العمل الجماعي لتقدم هذه الأمة، وبناء هذه الدولة التي نحبها".

