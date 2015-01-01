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قوات الأمن الصومالية تنهي هجوما إرهابيا على فندق بمدينة كيسمايو

السبت 13/يوليه/2019 - 09:04 ص
قوات الأمن الصومالية تنهي هجوما إرهابيا على فندق بمدينة كيسمايو
القوات الصومالية
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وكالات
 
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أنهت سلطات الأمن الصومالية، اليوم السبت، هجوما إرهابيا شنه مقاتلون من حركة الشباب الإسلامية الإرهابية على فندق بمدينة كيسمايو الساحلية وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 13 قتيلا.

 

ونقلت وكالة "رويترز" عن ضابط في القوات الصومالية أن العملية الأمنية انتهت بعد ساعات من انطلاقها وهدفها كان القضاء على الإرهابيين الذين استهدفوا الفندق بمدينة كيسمايو.

 

وأضاف الضابط قائلا "حتى الآن نعرف أن 13 شخصا قتلوا وتم إنقاذ كثيرين والمهاجمون الأربعة قتلوا بالرصاص".

 

وكان أفراد من تلك الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة قد اقتحموا الفندق بعد استهدافه بسيارة ملغومة يوم الجمعة في الوقت الذي كان فيه شيوخ قبائل ونواب مجتمعين لمناقشة الانتخابات المحلية المقبلة.

 

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