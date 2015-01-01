البورصة المصرية تتكبد خسائر تصل لـ 12 مليار جنيه في أسبوع (انفوجراف)
السبت 13/يوليه/2019 - 08:55 ص
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 11.9 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 738.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.6% عن الأسبوع الماضى.
وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 13813.56 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 9.01% ليغلق عند مستوى 543.49 نقطة.
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 7.93% مغلقًا عند مستوى 1403.32 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.63% مغلقًا عند مستوى 16969.32 نقطة.
الأحد: ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 14013 نقطة،
الاثنين : ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 14043 نقطة
الثلاثاء : ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 14097 نقطة.
الأربعاء : تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 14013 نقطة،
الخميس : تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 13813 نقطة
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