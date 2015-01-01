البورصة المصرية تتكبد خسائر تصل لـ 12 مليار جنيه في أسبوع (انفوجراف)

أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 11.9 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 738.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.6% عن الأسبوع الماضى.





وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 13813.56 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 9.01% ليغلق عند مستوى 543.49 نقطة.





وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 7.93% مغلقًا عند مستوى 1403.32 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.63% مغلقًا عند مستوى 16969.32 نقطة.





الأحد: ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 14013 نقطة،





الاثنين : ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 14043 نقطة





الثلاثاء : ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 14097 نقطة.





الأربعاء : تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 14013 نقطة،





الخميس : تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 13813 نقطة