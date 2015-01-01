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البورصة المصرية تتكبد خسائر تصل لـ 12 مليار جنيه في أسبوع (انفوجراف)

السبت 13/يوليه/2019 - 08:55 ص
البورصة المصرية تتكبد خسائر تصل لـ 12 مليار جنيه في أسبوع (انفوجراف)
البورصة المصرية
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نيفين سمير
 
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أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 11.9 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 738.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.6% عن الأسبوع الماضى.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 13813.56 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 9.01% ليغلق عند مستوى 543.49 نقطة.  

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 7.93% مغلقًا عند مستوى 1403.32 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.63% مغلقًا عند مستوى 16969.32 نقطة.

الأحد:  ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 14013 نقطة،

الاثنين : ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 14043 نقطة

الثلاثاء : ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 14097 نقطة.

الأربعاء : تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 14013 نقطة،

الخميس : تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 13813 نقطة
البورصة المصرية تتكبد خسائر تصل لـ 12 مليار جنيه في أسبوع (انفوجراف)
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