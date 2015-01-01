تخفيض تصنيف تركيا الائتماني مع نظرة مستقبلية سلبية
السبت 13/يوليه/2019 - 08:54 ص
وكالات
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خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للديون السيادية لتركيا من (BB) إلى (BB-) مع نظرة مستقبلية سلبية، قائلة إن عزل محافظ البنك المركزي يسلط الضوء على تدهور في استقلالية البنك وتماسك السياسة الاقتصادية ومصداقيتها.
وأقال الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا في السادس من يوليو تموز، وقال
إن سبب الإقالة هو فشل جتينقايا في تنفيذ تعليمات بشأن أسعار الفائدة وإن البنك لم
ينفذ دوره بطريقة صحيحة.
وقالت فيتش أيضا
إن إقالة جتينقايا يثير مخاطر بتقويض تدفق رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتلبية حاجات
التمويل الخارجي الكبيرة لتركيا وتدهور النتائج الاقتصادية.
وأضافت أن عزل
محافظ البنك المركزي يزيد أيضا الشكوك بشأن احتمالات إصلاحات هيكلية وإدارة الأوضاع
المالية للقطاع العام.
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