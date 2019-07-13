استقرار سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 13-7-2019 بالبنوك

استقرت اسعار الدولار، خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 13-7-2019، مع استمرار العطلة الأسبوعية للبنوك، والتي تعاود العمل غدًا، مما دفع سعر الدولار اليوم فى مصر إلى الاستقرار، وجاء متوسط اسعار العملة الأمريكية عند 16.57جنيها للشراء و 16.67جنيها للبيع.









وجاء أعلى سعر لشراء الدولار في مصرف أبو ظبي الاسلامي مسجلاً 16.59 جنيها، فيما قدم بنك الاسكندرية أقل سعر لبيع الدولار 16.65 جنيها.



البنوك المصرية سعر الدولار الشراء مقابل الجنيه المصري سعر الدولار البيع مقابل الجنيه المصري سعر الدولار في البنك المركزي المصري 16.59 16.69 سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 16.57 16.67 سعر الدولار في بنك مصر 16.57 16.67 سعر الدولار في بنك الإسكندرية 16.55 16.65 سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 16.55 16.65 أسعار الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 16.59 16.68 أسعار الدولار في بنك عودة 16.58 16.68







سعرالدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي 16.56 للشراء و 16.66 للبيع









سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.65 للشراء و 16.75 للبيع









سعرالدولاراليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 16.57 للشراء و 16.67 للبيع





سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر 16.58 للشراء و 16.68 للبيع





سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 16.56 للشراء و 16.66 للبيع





سعر الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.30.





بينما جاء سعر الدولار مقابل الريال 3.75.



