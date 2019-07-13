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استقرار سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 13-7-2019 بالبنوك

السبت 13/يوليه/2019 - 08:36 ص
استقرار سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 13-7-2019 بالبنوك
سعر الدولار في مصر اليوم
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الفجر الاقتصادي
 
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استقرت اسعار الدولار، خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 13-7-2019، مع استمرار العطلة الأسبوعية للبنوك، والتي تعاود العمل غدًا، مما دفع سعر الدولار اليوم فى مصر إلى الاستقرار، وجاء متوسط اسعار العملة الأمريكية عند 16.57جنيها للشراء و 16.67جنيها للبيع.


وجاء أعلى سعر لشراء الدولار في مصرف أبو ظبي الاسلامي مسجلاً 16.59 جنيها، فيما قدم بنك الاسكندرية  أقل سعر لبيع الدولار 16.65 جنيها. 


البنوك المصريةسعر الدولار الشراء مقابل الجنيه المصريسعر الدولار البيع مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار في البنك المركزي المصري16.5916.69
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري16.5716.67
سعر الدولار في بنك مصر16.5716.67
سعر الدولار في بنك الإسكندرية16.5516.65
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي16.5516.65
أسعار الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي16.5916.68
أسعار الدولار في بنك عودة16.5816.68


سعرالدولار اليوم في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي  16.56  للشراء و 16.66 للبيع


سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي  16.65 للشراء و 16.75 للبيع


سعرالدولاراليوم في البنك الأهلي المصري
 سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 16.57 للشراء و 16.67 للبيع

 سعر الدولار اليوم في بنك مصر
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر 16.58 للشراء و 16.68 للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 16.56 للشراء و 16.66 للبيع

سعر الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.30.

بينما جاء سعر الدولار مقابل الريال 3.75.

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