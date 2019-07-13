استقرار سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 13-7-2019 بالبنوك
السبت 13/يوليه/2019 - 08:36 ص
الفجر الاقتصادي
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استقرت اسعار الدولار، خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 13-7-2019، مع استمرار العطلة الأسبوعية للبنوك، والتي تعاود العمل غدًا، مما دفع سعر الدولار اليوم فى مصر إلى الاستقرار، وجاء متوسط اسعار العملة الأمريكية عند 16.57جنيها للشراء و 16.67جنيها للبيع.
وجاء أعلى سعر لشراء الدولار في مصرف أبو ظبي الاسلامي مسجلاً 16.59 جنيها، فيما قدم بنك الاسكندرية أقل سعر لبيع الدولار 16.65 جنيها.
|البنوك المصرية
|سعر الدولار الشراء مقابل الجنيه المصري
|سعر الدولار البيع مقابل الجنيه المصري
|سعر الدولار في البنك المركزي المصري
|16.59
|16.69
|سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
|16.57
|16.67
|سعر الدولار في بنك مصر
|16.57
|16.67
|سعر الدولار في بنك الإسكندرية
|16.55
|16.65
|سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
|16.55
|16.65
|أسعار الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي
|16.59
|16.68
|أسعار الدولار في بنك عودة
|16.58
|16.68
سعرالدولار اليوم في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي 16.56 للشراء و 16.66 للبيع
سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.65 للشراء و 16.75 للبيع
سعرالدولاراليوم في البنك الأهلي المصري
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 16.57 للشراء و 16.67 للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر 16.58 للشراء و 16.68 للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 16.56 للشراء و 16.66 للبيع
سعر الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.30.
بينما جاء سعر الدولار مقابل الريال 3.75.
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