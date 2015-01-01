رسالة نارية من أحمد مرتضى منصور لـ"كهربا"

وجه أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، رسالة إلى محمود كهربا، لاعب الفريق الأبيض بعد سفره إلى تركيا.

وقال أحمد مرتضى منصور، عبر حسابه بموقع "تويتر": "رسالتي للاعب الزمالك حتى موسم 2022 أعرف أنك تعلم أنك لا تستطيع الذهاب إلى أي ناد إلا بموافقة الأبيض".

وتابع: "نصيحة.. الزمالك ومرتضى منصور وأمير مرتضى لن يقبلوا بذلك الأسلوب، سواء أردت الرحيل أو تعديل عقدك.. الأبيض فريق من 30 لاعبا وليس مجرد لاعب واحد".

وسافر كهربا إلى لبنان ومنها إلى تركيا، وأكدت تقارير اقترابه من الانضمام لنادي دنيزلي سبور.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت جلسة بين كهربا وأحمد مرتضى منصور، وكشف له اللاعب عن العروض المقدمة له.

ولم يتم التوصل خلال الجلسة إلى حل لأزمة كهربا، سواء بالموافقة على رحيله، أو تعديل عقده، حيث يرغب اللاعب في الحصول على 20 مليون جنيه سنويا.