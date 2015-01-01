مدريد يحرض مبابي على باريس سان جيرمان



طالب مسؤولي نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، الفرنسي كيليان مبابي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدم تجديد تعاقده مع فريقه خلال الفترة المقبلة.





ويرغب ريال مدريد في الحصول على خدمات مبابي، ولكن لا يمكن للفريق الملكي تحقيق رغبة التعاقد معه هذا الصيف.





وقرر الميرنجي، الانتظار لصيف 2020 للتوقيع معه والحصول على خدماته بصفة رسمية.





ويأتي انتظار مدريد، بعد أن اقترب نيمار لاعب الفريق الباريسي، من الرحيل وهو ما يصعب التفريط في خدمات مبابي، من جانب ناديه بالفترة الحالية.





وقال موقع "le10sport الفرنسي" ، إن الميرنجي اشترط على مبابي، عدم الخضوع لرغبة ناديه والتجديد، حتى يتمكن الفرق الملكي من التعاقد معه في صيف عام 2020.